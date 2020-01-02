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Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından yeni yılın ilk karlı sabahına uyandı.

02.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52 Gümüşhane'de kar yağışı
, dün gece yarısı başlayan kar yağışının ardından yeni yılın ilk karlı sabahına uyandı. Kar kalınlığının il merkezinde 5 santimetreye ulaşmasının yağışın ardından il genelinde 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Birkaç gün daha aralıklı olarak devam etmesi beklenen kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Gece gerçekleşen kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken çatılar ve ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinin verdiği bilgilere göre il merkezinde 23 ve ilçesinde 18 olmak üzere il genelinde toplam 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı yolların taşımalı eğitim olan köyler ve diğer acil durumlar önceliklendirilerek ulaşıma açılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şiran, Güncel

Kaynak: İHA

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