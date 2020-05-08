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Gümüşhane'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar teşekkür mektubu bıraktı

Belçika'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'de karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 245 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara aktardı.

Gümüşhane'de karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar teşekkür mektubu bıraktı
08.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:51
Belçika'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'de karantinaya alınan ve sürenin dolmasının ardından evlerine uğurlanan 245 kişiden bazıları, duygularını geride bıraktıkları mektuplara aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı şehir merkezindeki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'ndan 6 Mayıs'ta ayrılan Berna Şensu, 14 günün değerlendirmesini yaptığı mektubunda, kendileriyle ilgilenen görevlilere ayrı ayrı teşekkür etti.
Şensu mektubunda, "Bizim için yaptığınız her şeye; getirdiğiniz her çaya, taşıdığınız her yemeğe, düşük motivasyonumuza karşı verdiğiniz her çabaya minnettarız. Böyle güzel bir organizasyonu bizlere sunanlara minnettarız. Hakkınızı helal edin. Memleketimiz ve insanımızın değeri paha biçilemez." ifadelerini kullandı.
Yusuf Aydın da hiçbir eksiklik duygusu hissetmeden yurtta 14 gün geçirdiğini vurgulayarak odasında kaldığı öğrencilere teşekkür etti.
Oğuz Çelik ise gördüğü ilgi ve şefkat karşısında çok etkilendiğini belirterek kendileriyle ilgilenen herkesten helallik istedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Belçika, Güncel, Haber

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