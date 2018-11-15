Gümüşhane'de Karla Gelen Güzellik

15 Kasım 2018 Perşembe 11:55



15 Kasım 2018 Perşembe 11:55

Gümüşhane'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.İl genelinde gerçekleşen kar yağışının ardından merkez ilçede 18, Kelkit ilçesinde 40, Köse ilçesinde 7, Şiran ilçesinde 15 olmak üzere ulaşıma kapanan toplam 80 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ederken, günün ilk ışıklarıyla duran kar yağışının ardından ortaya güzel manzaralar çıktı.Sonbahar mevsiminin son günlerine denk gelen yağış nedeniyle sarı, yeşil ve beyaz rengin hakim olduğu Gümüşhane coğrafyası seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.Merkez ilçeye bağlı Yağlıdere, Krom Antik Kenti, Cebeli köyü ve İkisu köylerinde tarihi binaların üzerinde ve ağaç dallarındaki kar birikintileri seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. - GÜMÜŞHANE