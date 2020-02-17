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Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane'de son haftalarda etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri köy yollarının tamamını ulaşıma açarken, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında mahalle yollarındaki çalışmalara yoğunlaştı.

17.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:59Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
'de son haftalarda etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri köy yollarının tamamını ulaşıma açarken, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığında mahalle yollarındaki çalışmalara yoğunlaştı.

Geçtiğimiz Cuma sabahı itibariyle kapalı 136 köy yolunu 24 saatte ulaşıma açan ekipler yağışın durmasının ardından çalışmalarını mahalle yollarına yoğunlaştırdı. Yoğun yağış nedeniyle kardan tünellere dönen köy yollarında ise genişletme çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonunu da çalışarak geçiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri özellikle yağışın çok yoğun yaşandığı Kürtün, Torul ve merkez ilçenin yüksek köylerinde yol genişletme ve mahalle yollarını açma çalışması yaptı.

Havaların sıcak olması nedeniyle çığ konusunda dikkatli ve tedbirli çalışan ekipler yüksek kesimlerde 1,5-2 metreyi bulan kar kalınlığında adeta kardan tüneller açıyor.

Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında önceliği acil durumlara ve taşımalı eğitime dahil olan köylere veren karla mücadele ekipleri 112 Acil Servis ve AFAD ekipleriyle de koordineli olarak bu çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle yollarının açılması ve köy yollarının genişletme çalışmalarının birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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