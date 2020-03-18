Gümüşhane'de koronavirüs önlemleri
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri, 15 Mart'tan önce yurt dışından gelip 14 günlük süreyi evlerinde geçiren vatandaşları, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
18.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:46
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri, 15 Mart'tan önce yurt dışından gelip 14 günlük süreyi evlerinde geçiren vatandaşları, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı ve umre ziyaretinden 15 Mart'tan önce döndüğü belirlenen ve köy, ilçe ve şehir merkezinde yaşayan 74 kişiyi evlerinde ziyaret ediyor.
Maske ve eldiven kullanarak evlerin kapısını çalan ekipler, söz konusu kişilere sağlık durumlarıyla ilgili bilgi sorarak 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve asla ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı ve umre ziyaretinden 15 Mart'tan önce döndüğü belirlenen ve köy, ilçe ve şehir merkezinde yaşayan 74 kişiyi evlerinde ziyaret ediyor.
Maske ve eldiven kullanarak evlerin kapısını çalan ekipler, söz konusu kişilere sağlık durumlarıyla ilgili bilgi sorarak 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve asla ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gümüşhane'de koronavirüs önlemleri
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane, Güncel
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