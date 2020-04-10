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Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı.

10.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:08
Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi
Gümüşhane 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan E.B'nin 17 gün süren tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan E.B. ile risk grubunda bulunduğu için aynı hastanede karantina uygulanan 84 yaşındaki eşi H.B, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.
Fransa'da yaşayan ve memleketlerine bir süre önce geldikleri öğrenilen yaşlı çift, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarından helallik istedi.
Çift, evlerinde 14 gün daha karantina uygulayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Güncel
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