Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

28.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:06
Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş , İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve diğer ilgililer katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, kurulda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde bulunanların zorunlu olmadıkça Gümüşhane'ye gelmemelerinin istendiği açıklamada, alınan 13 karar paylaşıldı.
Açıklamada, zorunlu haller dışında vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulanarak, 18 yaşından küçüklerden sağlık sebepleri ile zorunluluk, aciliyet ve olağanüstülük gerektiren durumlar haricinde oyun, eğlence, arkadaş buluşması ve benzeri hiçbir nedenle dışarı çıkmamaları istendi.
İlgili birimlerin ekiplerce yapılacak çalışma ve denetlemelere de yer verilen açıklamada, zincir marketler başta olmak üzere ilde bulunan bütün marketlerin vatandaşların yığılmasına ve toplu olarak bulunmasına neden olan promosyon uygulamalarının geçici süreliğine durdurulduğu aktarıldı.
Şehir genelinde mahalle ve semt pazarlarının kurulmasının da geçici süreliğine durdurulduğunun altı çizildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ercan Çimen, Gümüşhane, Karataş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Havuzda düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuzda düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Malatya'da korona virüs toplantısı yapıldı - Haber 17:28: Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı - Haber 17:28: Ilgın Belediyesi'nden yardım kampanyası - Haber 17:28: Edirne'de "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu - Haber 17:28: Çanakkale'de şehirler arası yolculuk tedbirleri - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber