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Gümüşhane'de Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kadın doktor, sağlığına kavuşarak meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

13.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:08
Gümüşhane'de Kovid-19'u yenen doktor alkışlarla taburcu edildi
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kadın doktor, sağlığına kavuşarak meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ö.E.K. (35) yaklaşık 10 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle pandemi hastanesi olarak kullanılan Gümüşhane Yeni Devlet Hastanesine müracaat etti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın doktor, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
Meslektaşlarının ve sağlık çalışanlarının çiçek takdim ederek alkışlarla uğurladığı kadın doktor, 14 gün daha evinde izole olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Kelkit, Güncel
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