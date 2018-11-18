18 Kasım 2018, 18:23
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Gümüşhane'de Maç Sonrası Gerginlik

- Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik Çıkan olaylar sonrasında 7 taraftar gözaltına alındıGÜMÜŞHANE - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı.

- Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik
Çıkan olaylar sonrasında 7 taraftar gözaltına alındı

GÜMÜŞHANE - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor- Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu. Gümüşhanespor,Gümüşhane
18 Kasım 2018 Pazar 18:23



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