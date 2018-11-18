Gümüşhane'de Maç Sonrası Gerginlik

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor
ile Ankara Demirspor
arasında oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor- Adana Demirspor
maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu.
(Recep Ergin/İHA)
Ankara Demirspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Gümüşhanespor
18 Kasım 2018 Pazar 18:31