18 Kasım 2018, 18:22

Gümüşhane'de Maç Sonrası Gerginlik: 7 Gözaltı

Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik: 7 gözaltıGÜMÜŞHANE - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında Gümüşhane'de oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı.

Gümüşhane'de maç sonrası gerginlik: 7 gözaltı

GÜMÜŞHANE - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor arasında Gümüşhane'de oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan maçın ardından olaylar çıktı. Çıkan olaylarda 7 taraftar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhanespor- Adana Demirspor maçının 2-2 bitmesinin ardından Kırmızı Beyazlı taraftarlar rakip takım oyuncularına ve hakeme büyük tepki gösterdi. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki 7 taraftar polis ekiplerince gözaltına alındı. Taraftarların gözaltılarının ardından gerginlik son buldu. Gümüşhanespor,Gümüşhane
18 Kasım 2018 Pazar 18:22



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