Gümüşhane'de Maç Sonrası Olaylar Çıktı; 10 Gözaltı

Tff 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2-2 berabere biten Gümüşhanespor- Ankara Demirspor
futbol karşılaşması sonrası olaylar çıktı. Rakip takım futbolcularına sözlü tepki gösteren Gümüşhanesporlu taraftarlarla polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda 10 taraftar gözaltına alındı.Gümüşhane Yenişehir
Stadında Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor futbol takımları karşı karşıya geldi. 2-2 biten karşılaşma sonunda sahada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik büyümeden yatıştırıldı, futbolcular soyunma odalarına gitti.
Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyum önünde toplanarak rakip takım futbolcularına yönelik sözlü tezahüratlarda bulundu. Gümüşhanesporlu taraftarlar ile dağılmalarını isteyen polis arasında başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Polis
cop ve biber gazı ile taraftarlara müdahale etti. Olaylarda bazı taraftarlar yaralandı, bazıları da biber gazından fenalaştı. Polis, 10 taraftarı gözaltına aldı. Polisin uyarıları sonucu taraftarların dağılması ile gerginlik sona erdi.
Polisin kendilerine sert müdahalede bulunduğunu anlatan Gümüşhanespor Taraftarlar Derneği Başkanı Remzi Miraç Koç, Polis daha tribünde bize sert müdahale etmeye başladı. Bizi tahrik etti. Dışarıda arkadaşlarımıza cop ve biber gazı ile müdahale etti. Polisler bize hakaret ederek copla vurmaya başladı.Arkadaşlarımızda darp izleri var dedi.
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18 Kasım 2018 Pazar 17:12