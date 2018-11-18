Gümüşhane'de Maç Sonrası Tartışma

TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor
ile Ankara Demirspor
arasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından taşkınlık çıkardığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Yenişehir
Stadı'ndaki karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bazı Gümüşhanesporlu taraftarlar, rakip takım oyuncuları ve hakeme tepki gösterdi.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemet gösterdikleri iddia edilen 9 taraftar, polis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 9 taraftar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gümüşhanespor,Türkiye Futbol Federasyonu,Gümüşhane
18 Kasım 2018 Pazar 18:37