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Gümüşhane'de mart ayında karla mücadele devam ediyor

Gümüşhane'de kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yolları bahar mevsimiyle birlikte İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılmaya başlandı.

28.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
Gümüşhane'de mart ayında karla mücadele devam ediyor
Gümüşhane 'de kış aylarında kimsenin yaşamadığı köy yolları bahar mevsimiyle birlikte İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılmaya başlandı. Köylülerin talebi üzerine açılan yollarda ekipler 5 metrelik kar kütlelerini ve çığ birikintilerini aştı.

Gümüşhane il merkezine 100 kilometrelik mesafesiyle en uzak köylerinden birisi olan Arslanca köyü yolu vatandaşların talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Kış mevsiminde kimsenin yaşamadığı, yaz aylarında da yaklaşık 50 hanenin bulunduğu köy yolunda çalışma yapan ekipler yer yer yüksekliği 5 metreyi bulan kar kütlelerini aşmak zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle il dışında yaşayan çok sayıda vatandaşın köye dönmek için kendilerine haber verdiğini kaydeden köy muhtarı Coşkun Doğan, denizden 2 bin 100 metre yükseklikteki köyde yaşayan vatandaşların birçoğunun kış aylarında İstanbul'da ikamet ettiğini, hayvancılıkla uğraşanların da Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşadıklarını hatırlattı.

Muhtar Doğan, bahar mevsimiyle birlikte vatandaşların köye dönmek istediğini belirterek, "Köyümüze yavaş yavaş dönüşler başladı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz talebimiz üzerine kar nedeniyle kış boyu kapalı olan yollarımızı açıyor. Bazı noktalarda çığ nedeniyle yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerini aştılar. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız da bundan sonra yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar. Yaz aylarında yaklaşık 50 haneyi buluyoruz. Millet gelmek istiyor koronavirüsünden dolayı. Köye gelmek için çok talep vardı. Yolumuz da açıldı artık" dedi.

Ekipler Arslanca köyündeki çalışmasını tamamladıktan sonra aynı vadide yer alan Boğalı köyünün girişindeki çığ kütlesini de kaldırarak yolu ulaşıma açarken, yine kış mevsiminde kimsenin yaşamadığı diğer köylerin yollarını da ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. - GÜMÜŞHANE
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel

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