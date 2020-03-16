Gümüşhane'de mart kapıdan baktırdı
Gümüşhane Mart ayının ortasında güne karla uyandı.
16.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:10
Gümüşhane Mart ayının ortasında güne karla uyandı. Sıcak havanın etkisiyle erken çiçek açan badem ağaçları da kar altında kaldı.
Dün en yüksek sıcaklığın 19 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane'de hava 18 derece birden soğudu. Gece boyu etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kar yağışına bırakınca kent merkezi beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken yağışın ardından kent merkezinde ve alçak kesimlerde mart ayı boyunca mevsim normalleri üzerinde ki sıcak hava dalgası nedeniyle çiçek açan çok sayıda ağaç kar altında kaldı.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı Gümüşhane'de soğuk ve yağışlı havanın etkisini hafta boyu sürdürmesi bekleniyor. - GÜMÜŞHANE
Dün en yüksek sıcaklığın 19 derece olarak ölçüldüğü Gümüşhane'de hava 18 derece birden soğudu. Gece boyu etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kar yağışına bırakınca kent merkezi beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken yağışın ardından kent merkezinde ve alçak kesimlerde mart ayı boyunca mevsim normalleri üzerinde ki sıcak hava dalgası nedeniyle çiçek açan çok sayıda ağaç kar altında kaldı.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı Gümüşhane'de soğuk ve yağışlı havanın etkisini hafta boyu sürdürmesi bekleniyor. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
Manşet
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