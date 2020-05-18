Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandıGÜMÜŞHANE'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:17
Gümüşhane'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, 'Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır' denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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