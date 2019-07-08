08.07.2019 14:31
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Gümüşhane'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane

Gümüşhane'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesinin Sökmen köyünden ilçe merkezine giden Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazada, minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31), Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44), Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Gümüşhane, Güncel

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