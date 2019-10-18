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Gümüşhane'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

Gümüşhane'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

18.10.2019 13:45Gümüşhane'de
Gümüşhane'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Atatürk anıtına çelenk sundu.
Çelenk sunumun ardından Gürbüz ve beraberindekiler, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, muhtarların demokrasinin en önemli temsilcileri olduğunu söyledi. Muhtarlarla köy ve mahallerini sıkıntılarını çözme noktasında gayret sarfettiklerini dile getiren Taşbilek, muhtarların gününü kutladı.
Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürbüz Demir de muhtarların son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiğine işaret ederek, "Devletimizin köy ve mahallerimize hizmetleri noktasında özellikle köylerimiz altın çağlarını yaşamaktadır. Camiamıza günümüz hayırlı olsun. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerimize de başarılar diliyor ve desteğimizi de bildirmek istiyoruz." diye konuştu.
Demir ve beraberindekiler, valilik ziyaretinin ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i de makamında ziyaret etti.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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