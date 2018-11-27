Gümüşhane'de Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

27 Kasım 2018 Salı 15:12



27 Kasım 2018 Salı 15:12

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında merkez ilçe köy ve mahalle muhtarlar toplantısı düzenlendi.Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Ali Arıkan, Aytaç Akgül, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kurum müdürleri, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği başkanı Gürbüz Demir ve muhtarlar katıldı.Toplantının başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, 7 Kasım 2018 tarihinde Gümüşhane Valisi olarak atandığını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar birçok platformda sivil toplum kuruluşları kamu kuruluşları belediye başkanlarımız il genel meclisi başkanımız hep yanımızda oldular. Bütün çalışmalarımızda yanımızda oldular. Bu vesile ile bütün Gümüşhanelilere teşekkür ediyorum. Bizi bağırlarına bastılar. Bundan sonraki süre içerisinde de hep beraber, birlik beraberlik içerisinde, kamu kurum kuruluşlarımızla, üniversitemizle, belediyemizle, il genel meclisimizle, milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle bütün paydaşlarımızla çok değerli muhtarlarımızla sizler bizim için köylerde ve mahallelerde çok değerli hizmetler yapıyorsunuz. Çalışmalarımızı sizlerle birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.Basına kapalı devam eden toplantının ardından Vali Taşbilek, İl Özel İdaresine ait sosyal tesislerde muhtarlar ve kurum müdürleriyle yemek programına katıldı. - GÜMÜŞHANE