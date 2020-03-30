Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bir köyün koronavirüs salgını nedeniyle karantina alındığı Gümüşhane'de gurbetçilere köylere dönmeyin çağrısı yaptı.

30.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:20
Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı
Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bir köyün koronavirüs salgını nedeniyle karantina alındığı Gümüşhane'de gurbetçilere köylere dönmeyin çağrısı yaptı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünün koronavirüs hastalığı tehdidi nedeniyle karantinaya alınmasının ardından birçok köy muhtarı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak gurbetçi vatandaşların köylerine gelmelerini ertelemelerini istedi.

Bu minvalde tüm muhtarlar adına açıklama yapan merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını ile ülke genelinde başlatılan mücadelede muhtarların da gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirdiğini, bunun yanında köy ve mahallelerde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları tespit edip ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yardımcı olmak ve sağlıklarını korumak için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada muhtarların Vefa Sosyal Destek Grubu ile 24 saat irtibatta olduklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini dile getiren Demir, il dışından köylere gelenleri tespit ederek onların bilgilerini Jandarma'ya bildirip karantinaya alınması gerekenleri sıkı takip ettiklerini belirtti.

Muhtarlar olarak üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını, bütün bunların yanısıra köy ve mahallelerine gelecek olan hizmetleri de ihmal etmeden takip ettiklerini ifade eden Demir, "Bu salgın hastalıkla mücadelede ne gerekiyorsa yaparak devletimize ve özellikle de sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırdığımızın farkındayız. Özellikle yaşlılarımızın bir çınar olduğunu ve bu çınarlarımızı kaybetmemek için canla başla mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Evden çıkmanın ne derece riskli olduğunu, sosyal mesafenin korunmasında vatandaşlarımızı uyararak durumun ciddiyetini dilimiz döndüğünce anlatmaktayız. Bütün bu çalışmalar yürütülürken de kurallara uymayanları uyararak ısrar edenleri ise ilgili kurumlara bildirip tedbir alınması yönünde de bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Biran önce bu salgın hastalıktan ülkemizin kurtulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Demir, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden başta sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimize ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Biran önce bu salgından kurtulmamız için dua ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:07: Taksilerin Şehirler Arası Ulaşımda Kullanılmasına İzin Verilmeyecek - Haber 12:07: Gölbaşı'nda korona virüs denetimi - Haber 12:06: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı - Haber 12:06: Sakarya'da, şehir dışından gelenlere ateş ölçerli önlem - Haber 12:06: Aydın Tabip Odası'ndan 'evde kal' çağrısı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber