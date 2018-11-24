Gümüşhane'de Öğretmenler Yemekte Buluştu

Gümüşhane
'de eğitim camiası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemekte bir araya geldi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla Gümüşhane Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle kentteki otelde yemek düzenlendi.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 24 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği tarih olduğunu ve bunun yıl dönümünün 24 Kasım 1981'den itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.
Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ifade eder Taşbilek, şunları kaydetti:
"Öğretmenlik, o kadar özellikli bir meslek ki bir nevi peygamber mesleği. Malzemesi, meyvesi, çıktısı ve ürünü insan olan bir meslekle iştigal ediyorsunuz. Bir ham meyveyi alıp olgunlaştırıp topluma, insanlığa erdemli bir birey olarak sunan siz öğretmenlerimiz ülkemizin birlik ve beraberiliği ve kalkınması için her yönden çok önem arz ediyorsunuz. Aslolan insan. İnsanı yetiştirmek. Erdemli
bireyler yetiştirmek. Allah a şükür sizlerin öncülüğünde liderliğinde çok güzel çocuklarımız yetişiyor."
Taşbilek, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün şehitlerimizin ve hassaten bu toprakların çocuğu olan Necmettin (Yılmaz) öğretmenimizin ruhu şad olsun mekanı cennet olsun diyorum." dedi.
"Sizlere çok değer veriyoruz"
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
de Tunceli
'de memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK
mensuplarınca kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı anarak, kendisine rahmet ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.
Öğretmenlerin baş tacı olduğunu ifade eden Çimen, "Beni de yetiştiren annem ve babamdan sonra bu noktaya getiren eli öpülesi öğretmenlerim var. Gümüşhane Belediye Başkanı olduğumda yardımcımı bir öğretmenden seçtim. Hizmet ederken kılavuzum bir öğretmen. Bugünün büyük adamlarını sizler yetiştirdiniz. Sizlere çok değer veriyoruz." diye konuştu.
Çimen, konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğretmenlere gül takdim etti.
Mustafa Kemal Atatürk,Gümüşhane
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:18