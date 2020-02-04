Haberler » Güncel » Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı - Haber

Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı

Gümüşhane'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem güvenlik toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

04.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:59Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı
'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem güvenlik toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri kurumlarıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirilerek alınan tedbirler ve diğer konular hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, "Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlarımızla birlikte, en üst düzeyde çaba göstermekteyiz. Söz konusu çocuklarımız olduğu için onların huzuru, sağlığı, kötü alışkanlıklardan korunması, olumsuz davranışlardan uzaklaşabilmeleri için okul dışında sıkça kullanılan mekanların çok sıkı bir şekilde denetlenmesine özen göstermekteyiz. Bu çalışmaları velilerimizle, okul aile birliklerimizle sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. En büyük destekçimiz ve yardımcımız sizlersiniz. 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin çocuklarımız ve bütün eğitim camiamız için sağlık ve güzellik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza öğretmen ve idarecilerimize, güvenlik güçlerimize, okul aile birliklerimize ve muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Veliler, okul aile birliği başkanları, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda bazı katılımcılar söz alarak konularla ilgili görüşlerini aktardı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:12:18