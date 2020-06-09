Gümüşhane'de örtü yangını

Gümüşhane kent merkezinde gerçekleşen örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.

Gümüşhane'de örtü yangını
09.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:46
Gümüşhane kent merkezinde gerçekleşen örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.

Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokaktaki yamaçlarda sabah saatlerinde başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Dağın yamacında bulunan kuru otlar ve çalılıkların zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kuru gevenlerin de yanması nedeniyle yoğun dumana sebep olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Bağlarbaşı, Gümüşhane, Sabah, 3. Sayfa, Haber

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