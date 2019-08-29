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Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.08.2019 12:38 Gümüşhane'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kürtün ilçesinin Gürgenli köyü yakınlarında, Kazıkbeli Yaylası'ndan ilçe merkezine giden Osman Çakmak'ın (63) kullandığı 29 AAB 301 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Çakmak ile Menşure Çakmak (60), Güngör (56) ve Ali Ayaz (55) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kürtün ve Gümüşhane devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Güngör Ayaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Gümüşhane, Kürtün, Güncel

Kaynak: AA

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