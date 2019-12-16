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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı

Gümüşhane'de marketten çıktığı sırada otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı.

16.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:52Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı

'de marketten çıktığı sırada otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden istikametine giden R.C'nin kullandığı 29 AD 952 plaka otomobil, Karaer Mahallesi İnönü Caddesi'nde markete ürün pazarladıktan sonra çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa 'e (39) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Şeremet, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şeremet'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı.


Gümüşhane, Bayburt, Şeremet, Güncel

Kaynak: AA

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