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Gümüşhane'de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası

Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapanlara 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

09.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:10
Gümüşhane'de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası
Gümüşhane 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapanlara 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında milli parklar, mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda piknik yasağına uymayan 7 kişiye para cezası uyguladı.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uymak adına alınan yasak kararına rağmen bazı vatandaşların bu durumu hiçe saymasına Jandarma ekipleri dur dedi.

Şehrin muhtelif noktalarında yapılan kontrollerde piknik yasağına uymayan vatandaşlar tespit edilerek, kabahatler kanununa göre para cezası yazılıyor.

Bu kapsamda son olarak 2 aynı noktada 7 kişinin piknik yaptığı Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek şahısların her birine 387 lira olmak üzere toplamda 2 bin 709 lira para cezası kesildi.

Yetkililer salgın hastalık nedeniyle devletin aldığı kararlara uyulmasının vatandaşların can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirterek bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, 3. Sayfa
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