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Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı

Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı Gümüşhane'de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.

08.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:12
Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.
Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgınında kendileriyle birlikte omuz omuza görev yapan mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini alkışladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle temizlik personeline sürpriz hazırlayan sağlık çalışanları, en büyük yardımcılarından birisi olan temizlik görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek alkışladı.
Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele verilen bugünlerde sağlık çalışanları gibi birinci derecede risk altında çalışan, hastanenin temizliği ve hijyenini büyük bir titizlikle yerine getiren temizlik personelinin alkışlarla karşılandığı an paylaşıldı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Yaşar Ataman ve ekibi tarafından alkışlarla karşılanan temizlik görevlilerinin mutluluğu ve şaşkınlığı görüntülere yansırken videoda "Sağlık personel kadar riskte olan temizlik personelini alkışlıyoruz. Evde kalın" mesajı verildi. Gümüşhane’de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Gümüşhane'de sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarını alkışladı - Haberler
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