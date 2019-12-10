Haberler » Güncel » Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu - Haber

Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu

Gümüşhane'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:02Gümüşhane'de sahte ve kaçak içki operasyonu
'de yapılan operasyonda 46 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kelkit ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kelkit ve Şiran'da bir 1 ev 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyondan 46 şişe kaçak ve sahte alkol bulundu.
Olay ile ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.S. ve E.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, N.Z ve İ.Ö isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:23 Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı - Haber
13:23 'Hababam Sınıfı Parıltıyla' oyunuyla Tiyatro Sahnesine çıkıyor - Haber
13:23 Memur-Sen'den Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması - Haber
13:22 Doğa yürüyüşünde, ilk yardım ve kurtarma tatbikatı - Haber
13:18 Çardak Havalimanı'nda 601 bin 287 yolcuya hizmet verildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:28:51