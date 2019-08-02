Haberler» Güncel» Haber

Gümüşhane'de şehidin aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yapıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz'ın aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yaptırıldı.

02.08.2019 20:48 Gümüşhane'de şehidin aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yapıldı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 2016 yılında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz'ın aziz hatırası için İl Özel İdaresi tarafından çeşme yaptırıldı.

Geçtiğimiz yıl başlayan çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Tilkicek köyünün girişinde belirlenen alanda düzenleme yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 2 kilometre mesafeden çeşmeye su getirdi.

Bayburt taşından özel olarak yaptırılan çeşmenin suyu akıtılırken, şehit ailesinin talebi üzerine çeşmenin hemen yanı başına bayrak direği asılarak Türk bayrağı dalgalandırılacak.

Çeşmenin bulunduğu alanda çevre düzenlemesi yaparak içerisinde oturma grupları olan 20 metrekarelik kamelya yapımını da tamamlayan ekiplere şehit anne ve babası da zaman zaman eşlik etti.

Şehit ailesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yapılan çeşme için Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, önceki dönem Vali Okay Memiş ve İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün yolunda PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 24 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yunus Yılmaz, 11 Temmuz 2016 tarihinde Bursa'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Piyade, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:45   SPOR Balıkesirspor-Afjet Afyonspor hazırlık maçı yarıda kaldı
21:42   OMÜ'den Anayasa Mahkemesinin kararına eleştiri
21:40   Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, Afyonkarahisar'da
21:40   Bakan Kurum partililerle bir araya geldi
21:39   İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR -13 DENETİMLERİ YAPILDI 3
21:36   Yeni Zelanda saldırısının mağdurları ve yakınları hac ibadeti için kutsal topraklarda
21:35   İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR -13 DENETİMLERİ YAPILDI 2