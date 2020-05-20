Gümüşhane'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde çıkan silahlı kavgada S.Ö.'nün tabancayla vurduğu Onur Çubukçu hayatını kaybetti, arkadaşı Murat Vamin de ağır yaralandı.

20.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:45

Gümüşhane'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde çıkan silahlı kavgada S.Ö.'nün tabancayla vurduğu Onur Çubukçu hayatını kaybetti, arkadaşı Murat Vamin de ağır yaralandı. S. Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ö., ilçede henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet olduğu yakını Murat Vamin ve Onur Çubukçu arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine S.Ö. elindeki tabancayla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Çubukçu ve Vamin ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Onur Çubukçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Murat Vamin de, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vamin'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, S. Ö. ve olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gümüşhane’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, kavga, Güncel, Haber

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