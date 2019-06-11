Gümüşhane'de tarım sektörü İl Genel Meclisinde masaya yatırıldı

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Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin haziran ayı toplantıları başladı. Beş gün sürecek olan toplantıda en önemli gündem maddelerinden birisi olan Gümüşhane tarımı masaya yatırılarak sektörün tüm temsilcileri dinlendi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıların ilk gününde Kürtün ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine Haydar Yılmaz ve Salim Koca, Torul ilçesi İnsan Hakları Komisyonunda görev almak üzere İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin Bedir, İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere İl Genel Meclisi üyelerinden Mihdat Uçan ve Halit Okur seçildi.Gümüşhane'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, sektörün problemleri ve çözüm önerileriyle ilgili Tarım Hizmetleri Komisyonunca hazırlanan rapor ise Tarım ve Orman İl Müdürü, Ziraat Odası Başkanı ve Arıcılar Birliği Başkanının da katıldığı toplantıda komisyon başkanı Kadir Yıldız tarafından okundu.Komisyon raporunda üretime ve pazarlamaya yönelik tespit ettikleri sorunları paylaşan Yıldız, arazilerin miras yoluyla bölünmesi, yüksek akaryakıt, ilaç, gübre, yem ve diğer girdi maliyetleriyle tohum maliyetlerinin yüksek, veterinerlik hizmetleri ve ilaç fiyatlarının da son derece yüksek olduğunu, ürünlerin pazara ulaşması, saklanması ve depolanmasının sorunlu, Kelkit ilçesi haricinde arz ve talebin buluştuğu hayvan pazarlarının olmadığını söyledi.Çözüm önerileri arasında arazi toplulaştırmaya hız verilmesi, akaryakıtın tarım ve hayvancılık sektöründe vergiden muaf tutulması, birlik ve kooperatiflerin yaygınlaştırılması, toprak analizi yapılması ve şeker pancarı üretiminin önündeki engellerin kaldırılarak teşvik edilmesini isteyen Yıldız, veterinerlik hizmetlerinin de kamu eli ile yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.Toplantıya katılarak sunum eşliğinde Meclis üyelerine tarım faaliyetleri hakkında brifing veren Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen ise personel ve araç sıkıntısından bahsederek, Gümüşhane'deki tarım arazilerinin sulanma oranının yüzde 32 olduğunu, yeni yapılan baraj ve gölet sulamalarının biran önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.Gümüşhane'de Çiftçi Kayıt Sistemine göre 2018 yılı sonu itibariyle 3 bin 973 çiftçi olduğunu ve bunun çok az bir rakam olduğunu ifade eden Birşen, 2019 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında bilgi verdikten sonra "Toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturursak başarılı oluruz" değerlendirmesinde bulundu.Gümüşhane Ziraat Odası Başkanı Adem Okur, sektörde yaşanan sıkıntılar ve buna mukabil çözüm önerilerini sıralarken Gümüşhane'yi ayağa tarım ve madenciliğin kaldıracağını belirterek tarım konusunda daha fazla destek istedi.Gümüşhane Arıcılar Birliği Başkanı Niyazi Gül ise birliğin çalışmaları Gümüşhane'deki arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra il genelinde mevsimsel olarak değişmekle birlikte Gümüşhane'de yıllık 500-1200 ton arası bal hasadı yaptıklarını belirterek "Arı varsa tarım vardır" tespitinde bulundu. Gül, toplumda bununla ilgili bilgisizlik olduğundan yakınarak konaklama sorununun halen çözülemediği söyledi ve Gümüşhane'de üretilen balın dolum tesislerinin ardından satışının yapılacağı bir noktanın da il merkezinde açılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE