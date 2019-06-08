Gümüşhane'de trafik denetimleri sürüyor

Gümüşhane
'de Ramazan Bayramı
tatiline yönelik trafik tedbirleri sürüyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane- Trabzon
kara yolunun İkisu mevkisindeki trafik uygulama noktasını ziyaret etti.
Taşbilek, polis ve jandarma ekipleri ile bayram tatilinden dönen sürücülere uyarılarda bulundu, pestil ve köme ikram etti.
Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde her gün 48 personelin yer aldığı 23 ekibin denetim gerçekleştirdiğini söyledi.
Gümüşhane genelinde tatil süresince meydana gelen 10 kazada 9 kişinin yaralandığını belirten Taşbilek, şuana kadar kazalarda can kaybı yaşanmadığını vurguladı.
Taşbilek, alınan tedbirler sayesinde kentte trafik kazaları açısından geçmiş yıllara oranla çok daha iyi bir dönem geçirildiğine dikkati çekerek, "Yollar çok kalabalık, vatandaşlarımızın gidecekleri yere selametle varmaları bizim için çok önemli. Bütün vatandaşlarımızın tedbirli ve güvenli seyahat etmelerini diliyorum." dedi.
Denetimler sırasında Vali Taşbilek'e, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
ve İl Jandarma
Komutan Vekili Aydın
Kutlu da eşlik etti.
Kaynak: AA
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