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Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Gümüşhane'de transit yoldan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

16.12.2019 23:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:22Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ağır yaralı
'de transit yoldan karşıya geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde bir markette çalışma yapan pazarlamacı Mustafa (39), bakkaldan çıkıp yolun karşısındaki aracına doğru ilerlediği sırada aniden yola çıkan R.C. yönetimindeki 29 AD 952 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Şeremet, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren ve solunum sorunu yaşayan 2 çocuk babası Şeremet yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın duyulmasının ardından şehirde sevilen bir isim olan Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü Artabel Mahallesi sakini Mustafa Şeremet'in yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü R.C. ise polis tarafından gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Şeremet, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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