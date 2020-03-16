Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Gümüşhane 'nin Şiran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Bayburt'a gittiği öğrenilen İlhan Ağbal (43) yönetimindeki 06 BUD 226 plakalı otomobil Şiran-Kelkit karayolunun Karaşeyh köyü yakınlarında kontrolden çıkıp takla atarak yaklaşık 10 metre yüksekten şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araçta bulunan sürücü Ağbal ile aynı aileden Arife (79), Abdullah (13), Osman (51) ve Feride Ağbal (43) yaralandı.

Olay sonucu ağır yaralanan Arife Ağbal olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan şahısların Bayburt'un merkeze bağlı Demirkaş köyü nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Etiketler : Gümüşhane, Şiran, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
İtalya Başbakanı Conte Haberler
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Haberler
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Haberler
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu