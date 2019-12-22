Haberler » 3. Sayfa » Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane-Trabzon karayolunda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:09 Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı
Gümüşhane- karayolunda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhane-Trabzon karayolu Övündü köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Gündüz yönetimindeki 29 DH 144 plaka hafif ticari araç aynı istikamette ilerleyen ve Torul-Gümüşhane arası yolcu taşımacılığı yapan Köksal Özel'in kullandığı 29 M 1228 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Köksal Gündüz ile minibüste bulunan yolculardan Cemile Parlak hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:53   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor - Haberler
20:37   Karamollaoğlu: Kanal İstanbul yanlış yatırım - Haberler
20:36   Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
20:15   Binali Yıldırım: "Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir" - Haberler
20:10   Buldan'da tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
19:53   Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada Mansur Yavaş'a destek mesajları yağdı - Haberler
19:26   Yunan bakan Dendias, Halife Hafter ile görüştü: UMH'nin Türkiye ile mutabakat zaptı imzalama hakkı yok - Haberler
19:18   Deprem korkusuyla oğlunun yanına taşınan kadın balkondan düşerek öldü - Haberler
19:17   Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu - Haberler
19:12   Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu - Haberler
22.12.2019 20:56:25