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Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı

Gümüşhane-Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

05.08.2019 11:09 Gümüşhane'de trafik kazası: 3 yaralı
Gümüşhane- Kelkit karayolunda otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane'den Kelkit'e giden Yusuf Avşaroğlu yönetimindeki 07 AEF 602 plakalı otomobil Yeniköy köyü yakınlarında karşı yönden gelen Barış Akyüz yönetimindeki 61 KM 374 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Avşaroğlu ile araçta bulunan Semanur Avşaroğlu yaralanırken, minibüs sürücüsü Akyüz ise kazanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akyüz ve diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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