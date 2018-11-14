Gümüşhane
'de trafik kazası: 6 yaralı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane- Bayburt
karayolunda kamyonetle tır çarpıştı. Kazada aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul
'a granit taşıyan 24 AH 819 plakalı Muhsin Dinç yönetimindeki TIR, Gümüşhane istikametine ilerlerken Yeniyol köyü çıkışında karşı yönden gelen İsmail Özdin yönetiminde ve içerisinde çocuk ve hamile kadının bulunduğu 08 EA 756 plakalı kamyonetle henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, granit yüklü TIR kontrolden çıkarak bölünmüş yolun trafiğe açılmayan tarafına geçip oradan da yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.Kazayı TIR sürücüsü yaralanmadan atlatırken, kamyonette bulunan ve Bayburtlu oldukları, Trabzon
'a gezmeye gittikten sonra tekrar Bayburt'a döndükleri öğrenilen sürücü Özdin ile araçta bulunan Selina Özdin (21), Havva Altunbay (46), Gülhanım Turan (68), Büşra Gücüklüoğlu ve 6 yaşındaki Nursima Gücüklüoğlu yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarında kırık ve ezikler bulunduğu, yaralılardan birisinin 8 aylık hamile olduğu, hem kadının hem de çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazanın ardından Gümüşhane-Bayburt karayolunda trafik bir süre ulaşıma kapanırken, kamyonetten sızan yağın Gümüşhane Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından yıkanarak yolun temizlenmesi ve kamyonetin çekilmesinin ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Bayburt,Gümüşhane
14 Kasım 2018 Çarşamba 00:55