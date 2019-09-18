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Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü

18.09.2019 15:27Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü


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Kaynak: DHA

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