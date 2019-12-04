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Gümüşhane'de tünel çalışmaları sırasında mahalle yolunda göçük oluştu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, tünel çalışmaları sırasında bir mahalle yolu çökme sonucu kullanılamaz hale geldi.

04.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:05Gümüşhane'de tünel çalışmaları sırasında mahalle yolunda göçük oluştu
'nin ilçesinde, tünel çalışmaları sırasında bir mahalle yolu çökme sonucu kullanılamaz hale geldi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane ili Torul- ilçeleri Kavşak Tüneli'nde bir inşaat firmasınca yapılan çalışmalarda, tünel içerisinde oluşan suyun boşaltılması sırasında suyun belli miktarda toprağı taşıması nedeniyle, çalışma alanı üzerinde bulunan Budak köyü Dikmeler Mahallesi'ne giden toprak zeminli yolun çökmesi sonucu heyelan oluştuğu ve yolun kullanılmaz hale geldiği belirtildi.
Heyelan oluşan yolun 50 metre yakınında yerleşim alanı bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yerleşim alanında 10 hane konut bulunduğu ancak 3 hanenin şu an halen mahallede yaşadığı, diğer hanelerin ise yaz mevsiminde kullanıldığı belirlenmiştir. Cengiz İnşaat firması yetkilileri ile görüşülerek olay yerine jeoloji uzmanı ve bilirkişiler istenmiş olup Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bilgilendirilmiş, ayrıca Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekterliği, AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerimiz teknik ekipleri olay yerinde inceleme çalışmalarına başlamıştır. Cengiz İnşaat Firması ise Kürtün Kavşak Tüneli çalışmalarını, ilgili ekiplerin yapacağı tespitlere kadar durdurmuş olup olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır."

Gümüşhane, Kürtün, Torul, Güncel

Kaynak: AA

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