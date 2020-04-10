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Gümüşhane'de ücretsiz maske dağıtıldı

Gümüşhane Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.

10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:08
Gümüşhane'de ücretsiz maske dağıtıldı
Gümüşhane Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
Zabıta ekipleri, kentin işlek noktalarında ve toplu taşıma araçlarında vatandaşlara maske dağıttı. Esnafa da maske dağıtan ekipler, uyulması gereken uyarıları da hatırlattı.
Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in talimatıyla salgına karşı büyük bir gayretle mücadele ettiklerini söyledi.
Tüm alanlarda Gümüşhanelilere yardıncı olmak için çabaladıklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:
"Evlerinden hazırlıksız çıkan, toplu taşıma kullanmak isteyen, elinde maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Bu konuda zabıta ekiplerimiz ve emniyet güçleri denetimini yapıyor, vatandaşımızı uyarıyor. Kullanılan maskenin mutlaka gelişi güzel değil de poşet içerisine konularak en yakın çöp kutusuna atılması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan maske kullanımı konusunda ciddi duyarlılık görmek istiyoruz, kullanılmış maskeleri gelişi güzel çöp kutuları veya etrafa atmalarını istemiyoruz."
Öte yandan, tedbirler kapsamında tüm toplu taşıma araçlarının yanı sıra özel araçlar da ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Zabıta, Güncel
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