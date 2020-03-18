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Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor

Gümüşhane'de koronavirüs salgını sebebiyle umreden dönüp evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar, oluşturulan ekipler tarafından evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri noktasında uyarılıyor.

18.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:00
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor

Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs hastalığı için umreden dönüp evinde izole edilen vatandaşlar oluşturulan ekipler tarafından evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri noktasında uyarılıyor.

HER İLÇEYE ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Tüm dünyada büyük bir korku, panik ve salgına neden olan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edildi. Her şehirde salgına karşı önlemler alınırken, Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla her ilçede özel ekipler oluşturuldu.

İZOLE VATANDAŞLAR UYARILIYOR

Köylerde dahil olmak üzere il genelinde umreden ve yurt dışından dönüp evlerinde izole edilen vatandaşlar bu süre boyunca şehir merkezlerinde emniyet görevlisi, köylerde jandarma görevlileri ve muhtarların eşliğinde sağlık çalışanları tarafından uyarılıyor.

KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Maske ve eldiven giyerek 74 vatandaşın evini habersiz olarak tek tek gezen ekipler, güvenli mesafede durdukları vatandaşlardan özellikle evden çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı konusunda bilgilendirildi. Ayrıca evlerinde almaları gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri, aksi halde adli ve idari uygulanabilecek yaptırımlar anlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yalnızca umreden gelenler değil yurt dışından geldiği tespit edilen vatandaşlara yönelik yapılan uygulama, özellikle son günlerde umreden dönen vatandaşların cadde ve sokaklara çıktığı ihbarları üzerine gerçekleştirildi.

KAMU SAĞLIĞININ ÖNEMİ VURGULANIYOR

Valilik talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler bilgilendirme çalışmalarını yaparken yetkililer 14 gün boyunca izole olmaları gerektiğini bildirdikleri vatandaşlara bu durumun hem kendi hem de kamu sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguluyor. Öte yandan ziyaret edilen vatandaşların tamamının uyulması gereken kuralları bilmesi sevindirici bulundu.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Gümüşhane, Jandarma, Sağlık, Güncel

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