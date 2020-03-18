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Gümüşhane'de umreden gelenler uyarılıyor

Gümüşhane'de umreden gelenler uyarılıyor Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) için umreden dönüp evinde izole edilen vatandaşlar oluşturulan ekipler tarafından evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri noktasında uyarılıyor.

18.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
Gümüşhane'de umreden gelenler uyarılıyor
Gümüşhane'de umreden gelenler uyarılıyor
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) için umreden dönüp evinde izole edilen vatandaşlar oluşturulan ekipler tarafından evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri noktasında uyarılıyor.
Tüm dünyada büyük bir korku, panik ve salgına neden olan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı için Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla her ilçede özel ekipler oluşturuldu.
Köylerde dahil olmak üzere il genelinde umreden ve yurtdışından dönüp evlerinde izole edilen vatandaşlar bu süre boyunca şehir merkezlerinde emniyet görevlisi, köylerde jandarma görevlileri ve muhtarların eşliğinde sağlık çalışanları tarafından uyarılıyor.
Maske ve eldiven giyerek 74 vatandaşın evini habersiz olarak tek tek gezen ekipler güvenli mesafede durdukları vatandaşlardan özellikle evden çıkmamaları, çıkmaları halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılacağı, evlerinde alması gereken tedbirler, misafir kabul etmemeleri aksi halde adli ve idari her türlü işlemin yapılacağı hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.
Yalnızca umreden gelenler değil yurtdışından geldiği tespit edilen vatandaşlara yönelik yapılan uygulama özellikle son günlerde umreden dönen vatandaşların cadde ve sokaklara çıktığı ihbarları üzerine gerçekleştirildi.
Valilik talimatıyla her ilçede oluşturulan ekipler bilgilendirme çalışmalarını yaparken yetkililer 14 gün boyunca izole olmaları gerektiğini bildirdikleri vatandaşlara bu durumun hem kendi hem de kamu sağlığı açısından çok önemli olduğunu vurguluyor.
Ziyaret edilen vatandaşların tamamının uyulması gereken kuralları bilmesi sevindirici bulundu.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Gümüşhane, Yerel

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