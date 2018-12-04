Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Kelkit
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükcami Mahallesi Dar Sokak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.Ç, S.B. ve İ.Ş'yi yakaladı.
Şahısların üzerinde ve Köse ilçesi ile Trabzon
'daki ikametlerinde arama yapan ekipler, satışa hazır paketler halinde toplam 23 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ve 4,46 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Gümüşhane
04 Aralık 2018 Salı 17:15