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Gümüşhane'de Vefa Sosyal Destek Grubu 715 vatandaşın ihtiyacını giderdi

Gümüşhane'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 715 kişiye hizmet verdi.

27.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:48
Gümüşhane'de Vefa Sosyal Destek Grubu 715 vatandaşın ihtiyacını giderdi
Gümüşhane 'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 715 kişiye hizmet verdi.
Vali Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının Vefa Sosyal Destek Grubunca takip edildiğini belirtti.
Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezlerinin 24 saat esasına dayalı görev yaptığını aktaran Taşbilek, il merkezinde ve ilçelerde oluşturulan ekiplerce talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının vakit kaybetmeden karşılandığını vurguladı.
Taşbilek, uygulamanın 22 Mart'ta başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle vefa çalışmaları kapsamında Gümüşhane'de 715 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmış, maaşını almak amacıyla yardım isteyen vatandaşlarımıza gerekli yardımlar yapılmıştır. Ayrıca yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi büyüklerimize il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla gıda kolileri dağıtılmakta ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmaktadır."
Devletin, vatandaşın sağlığını korumaktan başka önceliği bulunmadığının altını çizen Taşbilek, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Hayat eve sığar, evde kal Gümüşhane." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Güncel

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