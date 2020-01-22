Haberler » Güncel » Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane'de, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğada yemleme çalışması yapıldı.

22.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:11Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
'de, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğada yemleme çalışması yapıldı.
Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle merkeze bağlı köyü kırsalına gelen Gümüşhane ve Atıcılar Derneği ve Gençlik Merkezi üyeleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara ekmek, ot ve yem bıraktı.
Gümüşhane Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tugay Bostaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğada zorlu şartlar altındaki yaban hayvanları için bir araya gelerek yemleme yaptıklarını söyledi. Soğuk günlerde yaban hayatına destek olmak istediklerini anlatan Bostaşlı, herkesi zorlu kış şartlarında yaban hayatına destek olmaya davet etti.
Yayladere Köyü Muhtarı Şükrü Bulut da yaban hayvanlarını beslemek için köylüler olarak çaba gösterdiklerini ancak yetersiz kaldıklarını belirtti. Destekleri nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile derneklere teşekkür eden Bulut, "Bölgemizde genellikle ayı ve kurt oluyor. Geçenlerde bir kurt köye inerek bir köpeği parçaladı. Köye inmelerinin önüne geçmek için onların beslenmesi önemli. Zaman zaman köye inenleri bizler de besliyoruz." diye konuştu.
Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında yaban hayatı için doğaya 4 bin 500 kilogram yem bırakıldığı ve bu yılda ihtiyaca göre belirlenen zamanlarda yemleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Yayladere, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10  Deniz Feneri'nden İdlib'de "Acil Yaşam Evleri"
16:09  Bakan Selçuk ve öğrenciler 'Toprak Dede' anısına fidan dikti
16:09  Doğu Anadolu bölgesindeki bazı ziraat odası başkanları ve beraberlerindeki heyetin ziyareti
16:08  Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
16:08  Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun gazetecilerle buluştu
22.01.2020 16:18:50