Haberler » 3. Sayfa » Gümüşhane'de yaban keçisi avlayanlara suçüstü - Haberler

Gümüşhane'de yaban keçisi avlayanlara suçüstü

Gümüşhane'de koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

13.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:06Gümüşhane'de yaban keçisi avlayanlara suçüstü
'de koruma altındaki yaban keçisini vuran kişiye 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleriyle Jandarma ekipleri bir şahsın yaban keçisi vurduğunu ihbarı üzerine şahsa suçüstü yaptı.

Suçüstü yakalanan ve kaçak avlanan şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet olarak ve koruma altındaki yaban hayvanını avlamaktan, bin 286 TL idari ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplam 23 bin 946 TL para cezası kesildi.

DKMP Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Koruma ve kontrol çalışmalarında avcılar uzaktan çekim yapan kamera, dron, foto kapanlar ve teleskop ile birlikte takip edilerek kayıt altına alınmaktadır. İlimizde usulsüz avlanmanın önüne geçilmesi, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve av koruma ve kontrol ekiplerimizce gece gündüz demeden 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden şahıslara geçit verilmeyecektir" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:36 Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları Açıklaması - Haberler
11:34 İletişim Başkanlığı PYD/YPG'nin gerçek yüzününü anlatan film hazırladı - Haberler
11:34 (Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu - Haberler
11:32 Şişli'de, çatı katında çökme meydana gelen binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. - Haberler
11:30 Tefeci çetesinin lideri 'Hanım Ağa' lakaplı kadın yakalandı - Haberler
11:28 Hatay'da sis kazası: 4 yaralı - Haberler
11:27 Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün, Davutoğlu'nun partisinde! - Haberler
11:16 Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap tavsiyesi - Haberler
11:09 Belediye Başkanı Halil Kulak, Davutoğlu'nun partisine geçti - Haberler
11:05 Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
13.12.2019 11:40:58