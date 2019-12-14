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Gümüşhane'de yol çilesi bitecek

Gümüşhane'de yol çilesi bitecekGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinin Kirazlık Köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri ulaşımlarını ana yola 1.5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor.

14.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:28

'de yol çilesi bitecek

GÜMÜŞHANE'nin ilçesinin Kirazlık Köyüne bağlı Cami Mahallesi sakinleri ulaşımlarını ana yola 1.5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, yolun yapılmasını istiyor. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı, mahalle yolunun gelecek yıl yapılamasının planlandığı belirtildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyündeki Cami Mahallesi sakinleri ulaşımlarını ana yola 1.5 kilometre mesafedeki patika yoldan sağlıyor. 15 haneli mahalleye bir tarafı uçurum olan patika yoldan tehlike içerisinde inip çıkan vatandaşlar, eşyalarını da sırtlarında ya da yardımlaşarak taşıyıp evlerine ulaşabiliyor. Mahalle sakinleri 10 yıl önce yetkililere başvurdukları yolun yapılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Kurtuluş Nişli, 1.5 kilometrelik patika yoldan inip çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek Bu yolu günde 4-5 defa gidip, geliyoruz. Hasta olduğu zaman sırtımızda taşıyoruz. Patika yolun bir tarafı uçurum. Kışın yabanı hayvanlar çok. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyoruz. Annem hasta ve mahallemizde de iki tane kalp hastası var. Onların yola çıkması zor. Acil durum olduğunda mahalleli birleşip, hastayı sırtımıza alıp getiriyoruz. 10 yıldır yolumuzun yapılması için uğraşıyoruz dedi.

'EŞYALARIMIZI SIRTIMIZDA TAŞIYORUZ'

Ekrem Nişli de yollarının yapılması için yaptıkları başvurulara bir cevap alamadıklarını belirterek Kar yağdığı zaman küreklerle patika yolu açıyoruz. İlçeye gidip ihtiyaçlarımızı alıp evimize gitmek istediğimizde eşyaları sırtımızda taşımak zorundayız. Biz bu yolu her gün yürümek zorunda kalıyoruz. Kış ayında yabani hayvan çıkma tehlikesi var. Bazen de önümüze çıkıyor. Korkulu anlar yaşıyoruzö dedi.

Emine Nişli ise Bu yoldan bıktık artık. Benim yük taşıyacak halim yok, ancak yolumuz olmadığı için mecbur kalıyoruz. 50 kilo yükü sırtımıza alıp 1.5 kilometre patika yoldan gitmek zorunda kalıyorum ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların yol talebinin 2020 yılı yatırım programına alındığı, mahalle yolunun gelecek yıl yapılamasının planlandığı belirtildi.

Gümüşhane'de yol çilesi bitecek

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Torul, Güncel

Kaynak: DHA


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