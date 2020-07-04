Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü

Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölüSinan UÇAR /KÜRTÜN(Gümüşhane),(DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda sürüklenen iş makinesi 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

04.07.2020 03:06 | Son Güncelleme: 04.07.2020 04:13
Gümüşhane'de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü
Sinan UÇAR/KÜRTÜN(Gümüşhane),(DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanda sürüklenen iş makinesi 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde özel bir firma tarafından yürütülen Süme Mahallesi Değirmen mevkisindeki yol yapımı sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın sürüklediği iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından indikleri uçurumda iş makinesi operatörü Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker'in cansız bedenine ulaştı. Uçurumdan çıkarılan cenazeler, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLAR
Gümüşhane’de yol yapımı sırasında heyelan 2 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, Özkürtün, Kürtün, Güncel, Haber
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