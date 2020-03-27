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Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 günlük karantina süresinin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.

27.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:30
Gümüşhane'de yurt dışından gelenlerin ev karantina süresi 5 gün uzatıldı
Gümüşhane 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 günlük karantina süresinin 5 gün daha uzatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışı ve umreden dönenlerin geliş tarihinden itibaren 14 gün süre ile evlerinden dışarı çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemelerinin istendiği anımsatıldı.
Bu sürecin güvenli, sağlıklı ve mağdur olmadan atlatılabilmesi için konunun uzmanı hekimlerin önerilerinin dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Alınan önlemler kapsamında evden dışarı çıkmama, ziyaretçi kabul etmeme süresi 5 gün daha uzatılmış olup, vatandaşlarımızın bu kurala uymaları kendileri ve çevreleri için önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Güncel

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