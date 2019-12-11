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Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane'de zift tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

11.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:52Gümüşhane'de zift tankeri devrildi: 1 yaralı
'de zift tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köyünde, Denizhan Odabaşı yönetimindeki 06 JRV 73 plakalı boş zift tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Odabaşı'ya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Kaza nedeniyle Gümüşhane-Bayburt kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.
Yangın riskine karşı önlem alan Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Gümüşhane, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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